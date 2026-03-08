8 de marzo: historia, origen y por qué se conmemora el Día de la Mujer

La historia del Día Internacional de la Mujer se remonta a finales del siglo XIX con la industrialización, época en la que las trabajadoras comenzaron a marchar para obtener mejores salarios y horarios dignos.

Un antecedente clave ocurrió en 1857, cuando las "garment workers" de Nueva York fueron reprimidas por la policía tras organizar una huelga exigiendo remuneraciones justas. Posteriormente, en 1908, cerca de 15.000 mujeres marcharon en la misma ciudad para reclamar el derecho al voto y jornadas laborales más cortas.

En 1910, durante una conferencia en Copenhague, la activista Clara Zetkin propuso la creación de un día internacional, moción que fue aceptada unánimemente por cien mujeres de diecisiete países.

La primera celebración oficial tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en naciones como Austria, Alemania, Dinamarca y Suiza. Sin embargo, el 25 de marzo de 1911, la tragedia golpeó a la clase trabajadora cuando un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York provocó la muerte de 123 inmigrantes, cuyas edades oscilaban entre los 14 y 43 años.

La elección del 8 de marzo se consolidó definitivamente tras la huelga de mujeres rusas en 1917, quienes exigieron "pan y paz" en un movimiento que, según el calendario gregoriano, coincidía con esa fecha. La ONU reconoció oficialmente el día en 1975 y para 2022, tras 111 años de lucha, estableció como consigna central: “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”.