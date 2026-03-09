Este lunes 9 de marzo, el parquet de los clubes sanjuaninos vuelve a vibrar con el inicio del Torneo Apertura de Futsal Femenino. Tanto la Divisional A como la Divisional B pondrán en marcha su fixture con una programación cargada de partidos que prometen emociones desde el primer minuto en diversos puntos de la provincia.

La jornada se desarrollará bajo un esquema unificado de horarios para ambas categorías: los partidos de Reserva darán inicio a las 21, mientras que los encuentros de Primera División cerrarán la noche a partir de las 22.

La Divisional A busca su nueva reina

La máxima categoría tendrá acción en cinco escenarios, destacándose el debut de Colón Junior en su casa con Mercedario y el siempre vibrante duelo en el Barrio Rivadavia ante Alianza. Además, Mineros se mide con Barrio Escobar, Las Águilas con Pumas, Juventud del Norte con La Gloria. En tanto que queda postergado Palermo vs. Corazón de Jesús.

El ascenso en marcha: así juega la Divisional B

La categoría de plata también tendrá su estreno oficial con cinco partidos distribuidos en canchas emblemáticas de Rawson, Trinidad y Marquesado, donde los equipos buscarán sumar desde el arranque para pelear por el ascenso. Barrio CGT se enfrenta con La Granjah, CORA se mide con Don Bosco, Trinidad con Sarmiento, Defensores Argentinos con Árbol Verde y Marquesado con Punteto. Queda postergado Defensores de Los Andes vs. San Ricardo.

Con el inicio de este Torneo Apertura, el futsal femenino sanjuanino continúa consolidándose como una de las disciplinas con mayor crecimiento en la provincia, movilizando a cientos de jugadoras y familias que cada semana copan los clubes para alentar sus colores bajo el calor del deporte local.