Murió un joven de 23 años en Chimbas tras chocar con otra moto y estrellarse contra un poste

Un trágico siniestro vial ocurrido durante la noche del domingo en Chimbas dejó como saldo la muerte de un joven de 23 años y otras dos personas heridas, entre ellas un menor de edad. El accidente se registró alrededor de las 23 en la intersección de Callejón Jehans y calle 25 de Mayo, en jurisdicción de la Comisaría 17ma. En ese lugar, dos motocicletas que circulaban en el mismo sentido protagonizaron un fuerte impacto que terminó con consecuencias fatales.

El hecho que terminó con la vida de un joven motociclista

De acuerdo con fuentes policiales, Lucas Rodríguez (23) guiaba una Benelli de 600cc. Por motivos que aún son investigados, el joven impactó contra una Motomel 110cc en la que viajaba una mujer de 26 años acompañada por dos menores de edad.

Ambos vehículos circulaban por el callejón en dirección de sur a norte cuando se produjo el violento choque. Tras el impacto, el conductor de la moto de mayor cilindrada perdió el control y terminó colisionando contra un poste, lo que agravó las consecuencias del siniestro.

La asistencia médica a los demás involucrados en el choque

Minutos después del accidente, dos ambulancias del servicio de emergencias 107 llegaron al lugar y trasladaron a los involucrados al Hospital Dr. Guillermo Rawson.

En el hospital, los médicos constataron que Rodríguez presentaba politraumatismos de extrema gravedad. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, cerca de las 23:45 se confirmó su fallecimiento a causa de las lesiones sufridas.

En tanto, la mujer que viajaba en la otra motocicleta sufrió una fractura expuesta de fémur izquierdo y múltiples traumatismos, por lo que debió ser ingresada de urgencia a quirófano. Uno de los menores fue asistido por politraumatismos y quedó internado en observación médica.