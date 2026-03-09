El Gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que introduce cambios en el sistema judicial para menores y establece como principal modificación la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en Argentina.

La norma fue oficializada mediante el Decreto 138/2026, tras su aprobación en el Congreso, y regula el tratamiento penal para adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos contemplados en el Código Penal.

Además de reducir la edad de imputabilidad, la ley crea un sistema de penas graduadas, que permite a los jueces aplicar sanciones de acuerdo con la edad del menor, la gravedad del delito y las circunstancias del caso.

El nuevo régimen establece que el objetivo de las sanciones debe ser la educación, la resocialización y la reintegración social del adolescente, por lo que la privación de la libertad se considera una medida excepcional y por el menor tiempo posible.

También se prohíben penas perpetuas o indefinidas para menores y se fijan límites a las sanciones, priorizando medidas socioeducativas en delitos menos graves.

Con esta reforma, el Gobierno busca actualizar la legislación vigente, que databa de 1980, y adaptar el sistema penal juvenil a un esquema que combine responsabilidad penal y políticas de reinserción social para los jóvenes infractores.