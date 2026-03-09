Publicidad
Entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil y baja la imputabilidad a 14 años

El Gobierno promulgó la nueva ley que modifica el sistema penal para menores. La principal novedad es que la edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años y se establece un esquema de sanciones graduadas.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La norma introduce cambios en el tratamiento judicial de los menores que cometen delitos. (Gentileza)
 

El Gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que introduce cambios en el sistema judicial para menores y establece como principal modificación la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en Argentina. 

La norma fue oficializada mediante el Decreto 138/2026, tras su aprobación en el Congreso, y regula el tratamiento penal para adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan delitos contemplados en el Código Penal. 

Además de reducir la edad de imputabilidad, la ley crea un sistema de penas graduadas, que permite a los jueces aplicar sanciones de acuerdo con la edad del menor, la gravedad del delito y las circunstancias del caso. 

El nuevo régimen establece que el objetivo de las sanciones debe ser la educación, la resocialización y la reintegración social del adolescente, por lo que la privación de la libertad se considera una medida excepcional y por el menor tiempo posible. 

También se prohíben penas perpetuas o indefinidas para menores y se fijan límites a las sanciones, priorizando medidas socioeducativas en delitos menos graves.

Con esta reforma, el Gobierno busca actualizar la legislación vigente, que databa de 1980, y adaptar el sistema penal juvenil a un esquema que combine responsabilidad penal y políticas de reinserción social para los jóvenes infractores. 

