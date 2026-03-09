El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este jueves el dato de inflación de febrero, un indicador clave para el Gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que busca mostrar una desaceleración en el ritmo de aumento de precios.

Desde el Palacio de Hacienda esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo mes del año se ubique por debajo del 2,9% registrado en enero, un número que el propio Caputo había señalado como referencia para evaluar la evolución de los precios.

Publicidad

El ministro sostuvo en los últimos días que la inflación de febrero debería ser menor a la del mes anterior y defendió la estrategia fiscal y monetaria del Gobierno, al considerar que el orden macroeconómico permitirá que el índice siga desacelerándose.

Sin embargo, las estimaciones privadas muestran cierta cautela. De acuerdo con relevamientos de consultoras económicas, el IPC del mes pasado podría ubicarse entre el 2,8% y el 3%, impulsado principalmente por subas en alimentos y algunos servicios regulados.

Publicidad

El dato es considerado clave para el equipo económico, ya que febrero suele ser estacionalmente menos inflacionario que enero, mes que estuvo marcado por aumentos en carne y en rubros vinculados a las vacaciones de verano.

La publicación del índice llegará en una semana sensible para el Gobierno, que busca consolidar la tendencia de desaceleración de precios mientras avanza con su programa de ajuste fiscal y reformas económicas.