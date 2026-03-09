Trump minimizó la suba del crudo por la guerra en Irán

En una madrugada marcada por la incertidumbre financiera global, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, minimizó el fuerte incremento en el precio internacional del petróleo, que volvió a romper la barrera de los US$100 por barril. El salto ocurre en medio de la creciente tensión y los enfrentamientos militares directos en Medio Oriente, un escenario que ha encendido las alarmas en las principales bolsas del mundo.

El valor del crudo alcanzó niveles máximos en cuatro años, situándose en cifras que no se registraban desde la invasión rusa a Ucrania en 2022. Sin embargo, para el mandatario estadounidense, este impacto en el mercado energético será transitorio y es una consecuencia inevitable del conflicto con Irán.

El mensaje en redes sociales

Fiel a su estilo, Trump utilizó su plataforma Truth Social para enviar un mensaje de calma, y a la vez de firmeza política, a los mercados y a los ciudadanos. “Los precios del petróleo a corto plazo, que bajarán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo”, escribió el presidente durante las primeras horas de este lunes.

El mercado en alerta

El impacto se sintió con fuerza en los barriles de referencia internacional. El Brent crude oil se disparó más de un 25% durante la madrugada, llegando a rozar los US$120, su nivel más alto en dos años, aunque luego moderó su escalada hacia los US$100. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia para el mercado americano y que suele marcar el pulso local, también se mantuvo firme por encima de la barrera de los tres dígitos.

La gran preocupación de los analistas internacionales radica en que, si estos valores se mantienen elevados de forma prolongada por el bloqueo de rutas de suministro clave, podrían generarse nuevas presiones inflacionarias a nivel global, afectando directamente los precios de los combustibles y la logística en todos los continentes, incluida la Argentina.