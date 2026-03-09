Emoción en la Catedral: restituyeron la reliquia con astillas de la Cruz de Jesús

La comunidad católica sanjuanina vivió este viernes una jornada marcada por la emoción con la restitución a la Catedral de San Juan Bautista de un relicario que contiene dos astillas de la Cruz de Jesucristo, conocido como Lignum Crucis. La pieza había sido hallada el año pasado en la sacristía de la capilla del Colegio Santa Rosa de Lima, donde permanecía resguardada desde hacía décadas.

Con una misa y gran emoción, regresó a la Catedral la reliquia de la Cruz de Cristo. FOTO: Gentileza

La reliquia fue trasladada en peregrinación por la comunidad educativa del colegio hasta la Catedral, donde se celebró una misa presidida por el arzobispo Jorge Lozano. El fragmento de madera, considerado una reliquia de gran valor para la tradición cristiana, volvió así a la principal iglesia de la provincia después de más de 80 años.

El hallazgo y la investigación histórica

El descubrimiento se produjo cuando personal de maestranza del colegio encontró el relicario mientras realizaba tareas en la sacristía de la capilla. Tras el hallazgo, el Arquidiócesis de San Juan de Cuyo inició una investigación para verificar su autenticidad.

San Juan volvió a venerar el Lignum Crucis después de más de ocho décadas. FOTO: Gentileza

Según explicó el sacerdote Martín Nacusi, la revisión de documentación histórica confirmó que el objeto contenía un fragmento del Lignum Crucis. Los registros indican que la reliquia fue solicitada por la diócesis sanjuanina a fines del siglo XIX y llegó a la provincia en 1908, durante el episcopado de Marcellino Benavente.

Una de las hipótesis señala que el relicario fue trasladado al colegio luego del devastador terremoto del 44 en San Juan, que destruyó gran parte de la ciudad y también la antigua Catedral. Desde entonces habría permanecido guardado en el establecimiento educativo hasta su reciente hallazgo.

Una ceremonia cargada de emoción

La restitución del relicario generó un fuerte impacto entre los fieles. La Catedral se colmó de personas que participaron de la celebración litúrgica y presenciaron por primera vez en más de ocho décadas la exposición pública de la reliquia.

Tras la homilía y la celebración de la Eucaristía, el arzobispo Lozano recorrió durante varios minutos los pasillos del templo sosteniendo el relicario en alto y acercándolo a los fieles. Durante el recorrido, muchos de los presentes levantaron sus manos hacia la reliquia, mostraron fotografías de familiares y se emocionaron hasta las lágrimas.

La ceremonia contó también con la participación del Coro de la Universidad Nacional de San Juan, que interpretó música sacra durante la misa. Al finalizar el recorrido, Lozano invitó a los presentes a aplaudir el relicario que, según expresó, “acerca a Jesús a todos los sanjuaninos”.

Veneración durante la Cuaresma

Las autoridades eclesiásticas informaron que el Lignum Crucis será expuesto para su veneración pública todos los viernes de Cuaresma en las misas de las 9, 12 y 20 horas en la Catedral.

Además, el Viernes Santo la reliquia formará parte del tradicional Vía Crucis por las calles del centro de la ciudad. Posteriormente será entronizada de manera permanente detrás del presbiterio del templo.

El origen de la reliquia de la Cruz

La tradición cristiana sostiene que la cruz donde murió Jesús fue descubierta en el año 326 por Helena de Constantinopla, madre del emperador Constantino, el Grande, durante excavaciones en Jerusalén.

Con el paso de los siglos, pequeños fragmentos de ese madero fueron distribuidos como reliquias en distintos puntos del mundo cristiano. El ejemplar conservado en San Juan forma parte de esos vestigios históricos y vuelve ahora a ser exhibido a la comunidad después de más de ocho décadas.