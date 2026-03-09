Feriado de marzo 2026: guía completa del primer fin de semana largo

El cronograma oficial de 2026 establece un descanso de cuatro días para el anteúltimo fin de semana de marzo. Según lo informado el 6 de marzo, este receso extralargo permite planificar escapadas, descansar o realizar actividades de ocio entre el sábado 21 y el martes 24.

La jornada del lunes 23 fue fijada por el Poder Ejecutivo como día no laborable con fines turísticos, ejerciendo su potestad de dictaminar tres asuetos anuales para fomentar el turismo interno. Por su parte, el martes 24 constituye un feriado inamovible de alcance nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En términos legales, la ley 20.744 marca distinciones en sus artículos 181 y 182 respecto a la obligatoriedad y remuneración. En los feriados nacionales rigen las normas del descanso dominical y está prohibida la jornada laboral obligatoria, mientras que en los días no laborables la decisión de otorgar el asueto es exclusiva del empleador.

Sobre el aspecto salarial, la normativa detalla: “Todo trabajador que preste servicios por estar afectado a las excepciones previstas en aquellas normas legales cobrará la suma que tenga asignada, más una cantidad igual”. En consecuencia, quienes cumplan tareas el 24 de marzo cobrarán el doble, mientras que el lunes 23 se percibe únicamente salario simple si el empleador decide que se trabaje.

Para el resto del año 2026, el calendario incluye en abril el feriado inamovible del jueves 2 (Día del Veterano), el día no laborable del Jueves Santo y el feriado inamovible del viernes 3 (Viernes Santo).

Mayo cuenta con los feriados inamovibles del viernes 1 (Día del Trabajo) y el lunes 25 (Revolución de Mayo). Junio tendrá el lunes 15 (trasladable del 17) y el sábado 20 (Día de Belgrano). Julio presenta el feriado del jueves 9 y un día no laborable el viernes 10. Agosto tiene el lunes 17 como trasladable, al igual que el lunes 12 de octubre. El año cierra con el lunes 23 de noviembre (Soberanía), el lunes 7 de diciembre (no laborable), el martes 8 (Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Navidad).