Mirtha Legrand reveló el maltrato de Andrea del Boca en el funeral de Romina Yan

Tras casi 26 años de silencio entre ambas, Mirtha Legrand detalló en su programa el motivo por el cual Andrea del Boca dejó de hablarle. La disputa se remonta al momento en que la actriz quedó embarazada de su hija, Anna Chiara.

La conductora relató que escuchó la noticia a través de la periodista Laura Ubfal y decidió felicitar a la invitada apenas ingresó a su mesa. Al respecto, la Chiqui recordó: “Conmigo también se enojó muchísimo, nunca más me habló. Fue porque yo dije que estaba embarazada. Yo había escuchado la radio esa noche, a Laura ubfal, que había dicho que estaba embarazada y al día siguiente venía Andrea del Boca, al almuerzo (Almorzando con Mirtha Legrand) y cuando entró, porque en ese momento yo recibía a los invitados, y le dije: Andrea, felicitaciones, algo así, no me acuerdo bien las palabras, y eso sirvió para que nunca más me saludara”.

Publicidad

Una década después de aquel incidente, ambas coincidieron en el entierro de Romina Yan, la hija de Gustavo Yankelevich, pero el acercamiento de la conductora fue rechazado con indiferencia.

Mirtha describió la situación: “Fue terrible…me acuerdo, en un entierro, cuando murió la hija de Yankelevich (Romina Yan), yo fui, en un momento miro y la vi que estaba sola, entonces me acerqué y le dije: Andrea, yo te quiero saludar. Hizo silencio, se quedó mirándome y no me dijo nada. Entonces me retiré, era un entierro, estábamos todos muy impresionados”. Sobre la personalidad de la actriz, la diva añadió: “Después nunca más supe de ella, pero son difíciles”.

Publicidad

El tema surgió a raíz del reciente ingreso de Del Boca a Gran Hermano Generación Dorada, una decisión que fue cuestionada en la mesa por Amalia Granata, quien calificó a la actriz de "siniestra" y de realizar una "operación lavandina" para limpiar su imagen frente a causas judiciales vinculadas a Ricardo Biasotti y a fondos universitarios.

Granata sentenció: “Sí, porque creo que esta operación lavandina que se está haciendo esta señora porque entró no solo por la causa de mi amigo (Ricardo Biasotti), sino también por la causa de los fondos que recibió a través de la universidad, pero loe va a terminar jugando en contra porque va a demostrar lo que es; una mala persona”. Ante la contundencia de estas palabras, Mirtha le preguntó a su invitada: “¿Habré hecho bien en hacerte esta pregunta? Porque te despachaste, querida”.