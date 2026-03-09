Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) alertó sobre una situación preocupante en la industria argentina: en los últimos dos años se perdieron alrededor de 100.000 puestos de trabajo, lo que equivale a unos 160 empleos por día.

El estudio señala que el sector industrial atraviesa “síntomas alarmantes”, entre ellos la caída de la producción, la pérdida de empleo y una menor participación en la economía nacional.

De acuerdo con el informe, entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 la economía argentina creció apenas 1,3%, mientras que la industria cayó 8,3%, reflejando el deterioro del sector manufacturero.

Otro dato que preocupa a los investigadores es la reducción del peso de la industria en el Producto Bruto Interno (PBI). Según el trabajo, la participación del sector pasó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025, un nivel que se asemeja al que tenía el país antes de la Segunda Guerra Mundial.

El informe también advierte sobre una alta capacidad ociosa en las fábricas, ya que durante 2024 y 2025 el uso promedio de la capacidad instalada estuvo por debajo del 60%, lo que refleja menor actividad y demanda en el sector.

En ese contexto, los especialistas sostienen que la industria argentina atraviesa un proceso de desindustrialización, con caídas en 22 de los 24 sectores industriales y fuertes retrocesos en ramas como la metalurgia, el calzado y las actividades vinculadas a la construcción.

El documento académico advierte que esta tendencia impacta directamente en el empleo y en la estructura productiva del país, ya que la industria es uno de los sectores con mayor capacidad para generar trabajo formal y valor agregado.