El pronóstico para la semana que inicia el lunes 9 de marzo de 2026 anticipa un comportamiento atmosférico variable, comenzando con condiciones mayormente estables y soleadas, para dar paso a una mayor inestabilidad hacia mediados de semana, con la presencia de tormentas aisladas. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente durante los períodos de mayor probabilidad de precipitaciones.

Inicio de Semana: Cielos Despejados y Ambiente Templado

La jornada del lunes 9 se presentará con cielo parcialmente nublado durante todo el día. La madrugada y la mañana serán frías, con temperaturas cercanas a los 18°C y vientos leves del sudoeste. Por la tarde, se espera un ascenso térmico significativo, alcanzando los 28°C, con vientos que rotarán al sector sudeste y aumentarán su intensidad, registrándose entre 13 y 22 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá a unos agradables 24°C, con vientos predominantes del este.

Martes: Incremento de la Inestabilidad y Llegada de Chaparrones

El martes 10 marcará un cambio en las condiciones meteorológicas. La madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de precipitación (0-10%). Sin embargo, durante la mañana se espera la llegada de chaparrones, con una probabilidad de precipitación que aumentará a un rango del 10-40% y temperaturas alrededor de los 21°C. Por la tarde, el cielo se presentará mayormente nublado, con una baja probabilidad de lluvia, y la temperatura alcanzará nuevamente los 28°C. Para la noche, se prevé la ocurrencia de tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que retornará al rango del 10-40% y un descenso térmico a 23°C. El viento, que será variable durante el día, incrementará su velocidad hacia la noche, con ráfagas proyectadas del este de entre 23 y 31 km/h.

Miércoles y Jueves: Tormentas Aisladas y Recuperación de la Estabilidad

El miércoles 11 persistirá la condición de inestabilidad, con tormentas aisladas pronosticadas tanto para la madrugada/mañana como para la tarde/noche. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un rango del 10-40% durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19°C y una máxima de 29°C. Los vientos predominantes serán del sector noreste, con velocidades leves a moderadas.

Para el jueves 12, se anticipa una mejora en las condiciones del tiempo. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día, y no se esperan precipitaciones significativas, con una probabilidad cercana al 0%. Las temperaturas serán similares a las del miércoles, con una mínima de 20°C y una máxima de 30°C, ofreciendo una jornada más estable y soleada.

Cierre de Semana: Nuevas Tormentas Aisladas

Finalmente, el viernes 13 se prevé un retorno de la inestabilidad hacia la tarde. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvia (0-10%) y una temperatura de 19°C. Por la tarde y noche, aumentará la probabilidad de tormentas aisladas, situándose en un rango del 10-40%, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 29°C. Los vientos serán variables, predominando del noroeste en la mañana y rotando al noreste por la tarde.