La Municipalidad de Jáchal, encabezada por el Dr. Matías Espejo, elevó una presentación institucional ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) con un objetivo claro: resguardar el interés público y asegurar que el desarrollo energético del norte sanjuanino sea equitativo. El reclamo se centra en la ampliación de la línea de 500 KV Nueva San Juan – Rodeo, una obra clave para la infraestructura provincial.

Desde la comuna jachallera aclararon que no existe una oposición a la obra, sino una preocupación legítima por el régimen de prioridad de uso. Se busca evitar que la reserva de capacidad por parte de operadores privados se convierta en una "barrera estructural" que impida la llegada de futuros proyectos productivos, mineros o industriales a territorio jachallero.

Publicidad

Los puntos críticos del reclamo

La preocupación central radica en el riesgo de otorgar derechos exclusivos sobre la capacidad de transporte por tiempos prolongados a favor de ciertos actores. Ante esto, el municipio solicitó formalmente al organismo nacional que se apliquen los siguientes principios regulatorios:

*Acceso Abierto: Que cualquier actor productivo pueda conectarse a la red bajo reglas claras.

*Evitar Capacidad Ociosa: Que no se "reserve" energía que no se va a usar, inmovilizando infraestructura estratégica.

Publicidad

*Planificación Multiusuario: Fomentar escenarios donde múltiples proyectos puedan convivir y crecer de forma equilibrada.

*Transparencia Técnica: Acceso total a los estudios que fundamentan la asignación de prioridades de transporte.

Publicidad

Un recurso estratégico para el futuro

"La energía de transporte troncal es infraestructura estratégica; su asignación incide directamente en la viabilidad de los proyectos en nuestro territorio", destaca el documento presentado por Espejo. Para el jefe comunal, la forma en que se distribuya esta capacidad marcará el ritmo del desarrollo del norte provincial por las próximas décadas.

Finalmente, el Dr. Matías Espejo solicitó que, de ser necesario, el ENRE convoque a una instancia de participación pública. La intención es que los actores sociales y económicos de Jáchal tengan voz y voto en una decisión técnica que definirá el perfil industrial y productivo del departamento en el largo plazo.