Tras el paro de AFA, quedó confirmado el cronograma de la fecha 10 del Torneo Apertura

Luego del paro ordenado por parte de los dirigentes de AFA para responder en la pelea que mantiene la gestión de Claudio Tapia con el Gobierno Nacional y la Justicia, este martes se reanudará el Torneo Apertura. Postergada la fecha 9, se pondrá en marcha la 10 con una programación que se extenderá durante cuatro jornadas consecutivas.

Habrá cuatro partidos el primer día, entre ellos los encuentros de Independiente en Avellaneda y Racing en Junín. Un día después, cinco encuentros, con el clásico Boca vs. San Lorenzo en la Bombonera por la tarde-noche como principal atractivo. El jueves será el turno de otros cinco partidos, con las miradas puestas en Huracán vs. River, donde debutará el Chacho Coudet como DT del Millonario. La fecha se cerrará el viernes 13 con Estudiantes vs. Lanús.

Publicidad

Liga Profesional: así se jugará la fecha 10

Con la reanudación del calendario, la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 comenzará el martes 10 de marzo y tendrá encuentros durante cuatro jornadas consecutivas.

Martes 10 de marzo

19.45: Tigre vs Vélez (Interzonal)

19.45: Independiente vs Unión (Zona A)

22.00: Sarmiento vs Racing (Zona B)

22.00: Newell's vs Platense (Zona A)

Miércoles 11 de marzo

17.30: Banfield vs Gimnasia (Zona B)

17.30: Argentinos Juniors vs Rosario Central (Zona B)

19.45: Boca vs San Lorenzo (Zona A)

22.00: Independiente Rivadavia (Mza.) vs Barracas Central (Zona B)

22.00: Atlético Tucumán vs Aldosivi (Zona B)

Jueves 12 de marzo

17.00: Deportivo Riestra vs Gimnasia (Mza.) (Zona A)

17.00: Defensa y Justicia vs Central Córdoba (Zona A)

19.15: Talleres vs Instituto (Zona A)

19.15: Estudiantes (Río Cuarto) vs Belgrano (Zona B)

21.30: Huracán vs River (Zona B)

Viernes 13 de marzo

20.00: Estudiantes vs Lanús (Zona A)

La fecha 9 del Torneo Apertura 2026, que fue suspendida por el paro del fútbol argentino, será reprogramada para principios de mayo, lo que obligará a un calendario más ajustado en la recta final del campeonato.