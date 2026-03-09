El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia al fuerte aumento del precio del petróleo provocado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y aseguró que se trata de un “precio pequeño a pagar” frente a los objetivos de seguridad internacional.

Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de que el barril de petróleo superara los 100 dólares, impulsado por la guerra en la región y el temor a interrupciones en el suministro energético mundial.

Publicidad

A través de un mensaje en su red social Truth Social, Trump sostuvo que el aumento del crudo es temporal y que los precios deberían bajar cuando finalice la amenaza vinculada al programa nuclear iraní. Según expresó, el encarecimiento del petróleo es un “muy pequeño precio a pagar por la seguridad y la paz” de Estados Unidos y del mundo.

La suba del petróleo se explica en gran parte por la intensificación de los combates entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como por los riesgos para el tránsito de petróleo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

Publicidad

El repunte del crudo ya genera preocupación en los mercados internacionales, ya que podría impulsar nuevas presiones inflacionarias, elevar los costos del transporte y afectar el crecimiento económico global si se mantiene durante un período prolongado.

Mientras tanto, analistas y gobiernos siguen de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente, ya que una prolongación de la crisis podría empujar el precio del petróleo a niveles aún más altos en los próximos meses.