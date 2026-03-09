Mauricio Macri y su baile viral en la boda de Emily Lucius y Valladares

La quinta familiar de los Macri en Los Polvorines fue el escenario de una celebración de estética italiana que se volvió viral por un momento inesperado. Tras formalizar su matrimonio en el Registro Civil de la calle Uruguay, la influencer Emily Lucius y el empresario Rodrigo Valladares Macri festejaron junto a figuras del espectáculo y el deporte. En medio de la noche, el expresidente Mauricio Macri sorprendió a los presentes al sumarse a la pista para protagonizar un pogo al ritmo de “I Gotta Feeling” de The Black Eyed Peas.

La novia, que compartió los detalles ante sus 1,9 millones de seguidores, declaró: “Bendecida y completamente feliz”. Para la ocasión, Emily lució un vestido blanco de escote corazón con collar de brillantes, y más tarde cambió a un modelo minimalista de hombros caídos y falda voluminosa. El novio, por su parte, vistió un esmoquin negro clásico con camisa blanca.

La ceremonia tuvo un fuerte componente familiar con Belu Lucius como oficiante y un mensaje afectuoso de Javier Ortega Desio. La lista de invitados incluyó a Rocío Marengo, Eduardo Fort, Mica Viciconte, Fabián Cubero, Paula “la Peque” Pareto, Federico Bal, Sofía “Jujuy” Jiménez, Candela Ruggeri, Nicolás Maccari, Oscar Ruggeri, Nancy Otero, Sofía Pachano, Santi Ramundo, Juli Puente, Nico Peralta e Imanol Rodríguez.

Al día siguiente, el exmandatario se volcó a sus redes para expresar su emoción por el evento y recordar a su hermana fallecida en 2014. Macri manifestó: “Contento y emocionado de ver a mi sobrino Rodrigo casarse este fin de semana y de verlo tan enamorado”. Además, agregó: “Estoy seguro de que la mamá de mi sobrino, mi hermana Sandra, debe haber disfrutado mucho desde el cielo verlo tan bien”.