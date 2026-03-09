El escenario económico actual y los desafíos que enfrentan los pequeños y medianos empresarios tendrán un espacio de análisis profundo en la provincia. Este martes 10 de marzo, el reconocido economista y analista Damián Di Pace arribará a San Juan para presentar su más reciente obra literaria: "El Futuro de las Pymes".

La jornada, que promete convocar a referentes del sector comercial e industrial, no se limitará únicamente a la presentación del libro. Di Pace brindará una conferencia magistral donde abordará temas críticos para la región, incluyendo proyecciones sobre los sectores industriales, el comercio minorista y, un punto clave para la agenda local: el futuro de la minería.

Publicidad

Agenda y horarios en el Consejo

El evento tendrá lugar en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. Según informaron desde la organización, el cronograma previsto es el siguiente: 17 hs, apertura de puertas, acreditación de expositores y un momento de coffee break para los asistentes y 18 hs (Puntual) inicio oficial de la conferencia y presentación de la obra.

Claves para el sector productivo

En un contexto de constante cambio, la llegada de Di Pace representa una oportunidad para los empresarios locales de obtener una visión técnica sobre la competitividad y la innovación. El autor profundizará en las herramientas que las Pymes deben adoptar para sobrevivir y crecer en la economía que viene, con un enfoque especial en la integración de nuevas tecnologías y el análisis de mercados.

Publicidad

Se espera que la disertación cuente con la presencia de autoridades provinciales, directivos de cámaras empresariales y profesionales del área contable, interesados en las proyecciones que el analista suele trazar sobre el consumo y la macroeconomía argentina.