Orrego se reunió con directivos de Fluor y conoció el modelo 3D de la mina Vicuña

En el marco de su agenda institucional en Vancouver, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo un encuentro con autoridades de la empresa Fluor Corporation, firma encargada del diseño y la gestión de obra vinculada a la construcción de la futura mina Proyecto Vicuña.

Durante la reunión, los representantes de la compañía presentaron al mandatario provincial un modelo tridimensional del proyecto, en el que se detallan los principales aspectos constructivos y los procesos previstos para el desarrollo de la explotación minera en territorio sanjuanino.

Presentación técnica del proyecto

Del encuentro participaron Leonardo Kaid, gerente general de la compañía en Vancouver; Peter Gopfert, director del proyecto Vicuña; Alex Azparrent, director de la cadena de suministro del proyecto; Fernando Figueroa, subdirector del proyecto; y Pablo Latus, gerente de procesos.

En la reunión, los directivos de la empresa expusieron el esquema de ingeniería y planificación de la mina mediante un modelo 3D que permite visualizar la infraestructura proyectada, las etapas de construcción y los procesos operativos previstos.

La compañía Fluor tiene a su cargo el diseño de ingeniería, la gestión de obra y las contrataciones necesarias para el desarrollo de la infraestructura del proyecto minero.

Agenda minera en Canadá

El encuentro se enmarca en la agenda que el gobernador Orrego desarrolla en Canadá, uno de los principales centros de la industria minera a nivel internacional. Durante su estadía, el mandatario mantiene reuniones con empresas, inversores y referentes del sector con el objetivo de fortalecer la presencia de San Juan en el escenario minero global y promover inversiones vinculadas a proyectos estratégicos de la provincia.

El proyecto Vicuña es considerado una de las iniciativas mineras de mayor envergadura previstas para San Juan y se encuentra en etapa de desarrollo técnico y planificación de obras. Su concreción implicará la construcción de infraestructura minera y la puesta en marcha de un complejo operativo destinado a la explotación de recursos metalíferos en la provincia.