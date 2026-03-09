En dónde se refugia Ian Lucas tras ser menospreciado y maltratado por Evangelina Anderson

Ian Lucas ha decidido refugiarse en la actividad física en la Ciudad de México para intentar superar el distanciamiento actual con Evangelina Anderson. El escándalo mediático, que escaló a inicios de marzo de 2026, tuvo su origen en la filtración de fotografías donde se los ve besándose, un vínculo que habría nacido durante su participación en MasterChef Celebrity.

La relación se volvió distante debido a las versiones contradictorias de ambos, sumado al debate generado por la diferencia de edad, ya que la modelo tiene 42 años y el youtuber 26.

La crisis incluyó momentos de tensión en programas como Cortá por Lozano, donde Anderson rompió en llanto al explicar cómo la situación afectó a su hijo Bastian. La modelo negó reiteradamente un vínculo sentimental serio y afirmó que "no puede reconocer una relación que no pasó", atribuyendo el beso a una situación puntual bajo presión mediática.

Además, responsabilizó al entorno y al representante de Lucas por filtrar las imágenes para obtener exposición, lo que provocó un duro descargo por parte del manager del joven.

Por su parte, el cantante manifestó furia y tristeza, expresando sentirse "desmerecido" por la actitud de Anderson. Según trascendió, él tenía intenciones de blanquear el romance mientras ella prefería mantener el bajo perfil.

Actualmente, el vínculo entre ambos es nulo, pasando de una "muy buena onda" al cero contacto. Lejos de las polémicas y enfocado en su entrenamiento, Lucas busca seguir adelante y asegura que lo que tuvieron "no fue un noviazgo ni un vínculo amoroso".