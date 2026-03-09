Proton VPN: la herramienta gratuita que permite acceder a Magis TV y Xuper TV en el país

Ante la caída de Magis TV y Xuper TV en Argentina, muchos usuarios buscan formas de seguir disfrutando de estos servicios. Recientemente, se ha dado a conocer un método que permite continuar utilizando estas plataformas mediante el uso de una VPN.

La solución casera que se ha popularizado consiste en descargar una VPN, una herramienta que encripta la geolocalización de la dirección IP, lo que permite que las plataformas dejen de estar inactivas. Esta información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.

Dependiendo del dispositivo que se utilice —ya sea un celular, tablet, computadora o TV Box— existen diferentes formas de descargar la VPN. Sin embargo, un denominador común ha surgido entre los usuarios argentinos: la VPN gratuita que más se está utilizando es Proton VPN.

Actualización de Xuper TV, un problema de muchos usuarios

Muchos usuarios que descargan Proton VPN logran instalarla sin inconvenientes, pero enfrentan un problema adicional: Xuper TV requiere una actualización que cambia el sistema a una modalidad de pago.

Para evitar esta actualización, se puede utilizar la aplicación Downloader para descargar la versión anterior de Xuper TV, siempre con la VPN activa, lo que permite sortear la complicación. Este método se ha convertido en una solución temporal para quienes desean seguir accediendo a los contenidos sin abonar la nueva suscripción.

Preguntas frecuentes sobre el acceso a las plataformas

¿Qué herramienta se utiliza para acceder a las plataformas?

Se utiliza la VPN Proton VPN para encriptar la geolocalización.

¿Cuál es el problema principal que enfrentan los usuarios?

Los usuarios deben lidiar con una actualización de Xuper TV que cambia el servicio a pago.

¿Cómo se puede instalar Proton VPN?

Los usuarios deben descargarla desde la Play Store y seguir una serie de pasos específicos.

¿Qué se debe hacer para evitar la actualización de Xuper TV?

Se debe descargar la versión anterior de Xuper TV usando la app Downloader con la VPN activa.

¿Dónde se puede utilizar esta VPN?

La VPN puede ser utilizada en diversos dispositivos como celulares, tablets y Smart TVs.