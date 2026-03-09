Tras el temporal, el Gobierno asistió a familias afectadas en Sarmiento y Jáchal

Las lluvias registradas durante el fin de semana en el sur de la provincia generaron evacuaciones, filtraciones en viviendas y operativos de asistencia en distintos departamentos. El caso más complejo se registró en Sarmiento, donde diez familias debieron ser evacuadas tras la bajada de una creciente que ingresó a sus casas.

La situación fue detallada por la secretaria de Acción Social, Gabriela Rodrigo, durante una entrevista en Radio Sarmiento, donde explicó el operativo desplegado por el Gobierno provincial para asistir a los damnificados.

Según indicó, el trabajo comenzó el viernes tras la activación de una alerta meteorológica. “Teníamos alerta amarilla activada desde el día viernes por un pedido del gobernador Marcelo Orrego y de nuestro ministro, el profesor Carlos Platero”, señaló.

Evacuaciones en Sarmiento

El momento más crítico se registró durante la madrugada del sábado, cuando la creciente afectó viviendas en distintos sectores de Sarmiento.

“Nos encontramos a las dos de la mañana con esta situación, donde tuvieron que evacuar a 10 familias en el departamento Sarmiento”, explicó Rodrigo. Las personas fueron trasladadas al Centro Integrador Comunitario (CIC) del departamento.

Con el paso de las horas, la mayoría de los evacuados pudo regresar a sus hogares. “De las 10 casas, una sola ha sido derrumbe y las otras han sido filtraciones”, precisó la funcionaria.

La familia cuya vivienda colapsó continúa fuera del domicilio y se autoevacuó en la casa de familiares, mientras las autoridades evalúan las medidas de asistencia.

Más familias asistidas por filtraciones

Además de las evacuaciones, el temporal dejó a otras familias con problemas estructurales o filtraciones en sus viviendas.

Según detalló la secretaria, unas 30 familias más fueron asistidas en Sarmiento con distintos elementos de primera necesidad. “Han sido asistidas a través del Ministerio de Familia y a través del municipio”, indicó.

La zona más afectada fue el sector norte del departamento, donde la bajada de creciente provocó el ingreso de agua en varias viviendas.

Operativos preventivos y asistencia inmediata

Desde el Gobierno provincial explicaron que la intervención se organiza en distintas etapas: prevención, asistencia inmediata y evaluación de daños.

“Nosotros contenemos tres tipos de operativos: el preventivo, el de asistencia inmediata y después el de asistencia según el color o la gravedad que presentan las familias”, explicó Rodrigo.

Entre las ayudas entregadas se incluyeron alimentos, frazadas y colchones para las viviendas que sufrieron filtraciones. Posteriormente, equipos de trabajadores sociales realizan relevamientos en terreno para determinar el nivel de daño y las necesidades de cada hogar.

Intervenciones en otros departamentos

Las lluvias también generaron complicaciones en Jáchal, especialmente en la zona de La Gran China, donde se registró una bajada de creciente que afectó a más de 30 familias. En ese caso no fue necesario realizar evacuaciones.

Además, las autoridades realizaron recorridas preventivas en Caucete, aunque allí no se registraron daños de consideración.

Continúa el alerta meteorológico

Las autoridades provinciales mantienen el monitoreo ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en los próximos días.

“Seguimos en alerta, porque para mañana se espera también una nueva alerta, así que estamos atentos y trabajando en todos los departamentos para evitar situaciones y daños en las viviendas”, señaló Rodrigo.

En ese marco, desde el Gobierno indicaron que continuarán los operativos preventivos y las recorridas territoriales para asistir a las familias y reducir riesgos ante nuevos eventos climáticos.