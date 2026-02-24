El Poder Judicial de San Juan presentará los resultados alcanzados a cinco años de la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial, un modelo que transformó la dinámica de investigación y juzgamiento de los delitos en la provincia. El balance fue expuesto en una conferencia de prensa institucional, donde se darán a conocer indicadores de funcionamiento, niveles de respuesta y proyecciones para la consolidación del esquema.

La presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, destacó a DIARIO HUARPE que el proceso de reforma fue posible gracias a una decisión sostenida de los distintos poderes del Estado y al trabajo cotidiano de los operadores judiciales. “El objetivo no es solo mostrar los números, sino también reconocer el esfuerzo de quienes hicieron posible este cambio y de quienes, día a día, permiten que el sistema brinde respuestas a la ciudadanía”, señaló.

Más causas con resolución

Uno de los principales avances se observa en el porcentaje de causas que obtienen resolución. “En el sistema inquisitivo mixto, el universo de denuncias recibía una respuesta cercana al 2,9%, mientras que en el actual sistema el nivel de respuesta se aproxima al 55%”, explicó la magistrada.

En ese sentido, aclaró que las limitaciones del modelo anterior no estaban vinculadas a la falta de voluntad o capacitación de los actores judiciales, sino a las propias restricciones estructurales del procedimiento.

Reducción de los tiempos judiciales

La reforma también impactó en los tiempos de tramitación de los procesos. “El primer homicidio investigado bajo el sistema acusatorio, ocurrido en marzo de 2021, obtuvo sentencia en diciembre del mismo año, es decir, en un plazo de nueve meses, cuando anteriormente el promedio para casos similares rondaba los tres años”, precisó. Según indicó, estos resultados reflejan mayor eficiencia, transparencia, oralidad e inmediatez en la gestión de los casos.

Además, la funcionaria remarcó que el modelo fortalece la participación de las partes y el acceso a la información pública sobre el funcionamiento del sistema penal. “Hoy la ciudadanía puede conocer cómo se trabaja, cuáles son los resultados y qué sucede en cada etapa del proceso”, afirmó.

Tecnología e inteligencia artificial, los próximos desafíos

Entre los desafíos a corto plazo, García Nieto mencionó la necesidad de profundizar el uso de herramientas tecnológicas. “Es importante potenciar los sistemas de gestión y la incorporación de inteligencia artificial para optimizar metodologías de trabajo y mejorar la calidad de las respuestas, no solo en términos de rapidez, sino también de satisfacción social”, sostuvo.

El juicio por jurados en análisis

En relación con futuras reformas, adelantó que durante 2025 se desarrollaron instancias de capacitación y análisis sobre la eventual implementación del juicio por jurados. “Existe un amplio consenso en que se trata del paso siguiente dentro del sistema acusatorio, pero era necesario consolidar primero el proceso de transformación”, indicó.

Por último, la presidenta de la Corte subrayó el rol del Ministerio Público Fiscal, la Defensa Oficial y las Unidades Fiscales de Investigación. En cuanto a la distribución de la carga de trabajo, aclaró que “la evaluación corresponde al propio Ministerio Público Fiscal, que cuenta con facultades para reorganizar recursos y fortalecer las áreas que presentan mayor demanda según el tipo de delito y la época del año”.