Mauricio Morales, el sanjuanino dueño de Ok Eventos que fue denunciado por estafas en la organización de fiestas de egresados, cumpleaños y casamientos en Mendoza reapareció este miércoles por la noche con un mensaje dirigido a quienes contrataron sus servicios. Lo hizo luego de varios días sin responder llamadas ni mensajes, lo que generó preocupación y malestar entre las familias afectadas.

El texto llegó pasadas las 20 a los grupos de WhatsApp de delegados y egresados. En él, el organizador aseguró que la empresa “continúa y continuará funcionando con total normalidad” y señaló que los eventos reprogramados serán “analizados de manera individual” para ofrecer una solución.

“A raíz de los hechos fortuitos ocurridos el día sábado 29/11/2025, algunos eventos debieron ser reprogramados”, indicó en su mensaje. “Cada una de estas situaciones será tratada con cada contratante, a fin de brindar la solución correspondiente”.

La respuesta no cayó bien entre los jóvenes y sus familias, especialmente para quienes el sábado pasado se quedaron sin su cena de egresados tras el incumplimiento del servicio. Romina, una madre denunciante, afirmó que “el mensaje generó más enojo que tranquilidad”, y destacó que otras personas se movilizaron para que los estudiantes pudieran tener su fiesta.

En ese caso, un salón de Maipú ofreció el espacio sin costo, lo que permitió reprogramar el evento. Por su parte, Cecilia, madre de un alumno de la escuela Capitán Vázquez, contó que Casa Balear puso el salón a disposición para los 310 invitados previstos, sin cargos adicionales.

Además, un DJ se ofreció gratuitamente para música, luces y ambientación. “Les contratamos un catering básico para que los chicos tengan algo parecido a lo que iban a tener”, explicó la madre. Para el resto de los invitados, las familias coordinaron llevar comida para compartir.

Aunque el mensaje del organizador señalaba que quedaba “a disposición”, las víctimas intentaron contactarlo para pedir la devolución del dinero y de las tarjetas pagadas, pero no obtuvieron respuesta. Las denuncias continúan su curso mientras las familias buscan alternativas para garantizar las celebraciones previstas.