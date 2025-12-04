Con la proximidad del último fin de semana largo del año, previsto del 6 al 8 de diciembre, las consultas de viajes entre los argentinos aumentaron notablemente. Según datos de Booking.com, plataforma líder en reservas de alojamiento, alquiler de vehículos y experiencias turísticas, el interés por realizar escapadas cortas se mantiene firme y refleja una costumbre profundamente arraigada en el país: el turismo express.

Los lugares más demandados para esta fecha son Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y San Carlos de Bariloche, destinos que combinan atractivos culturales, actividades al aire libre y naturaleza. En un giro llamativo, Río de Janeiro se posiciona en cuarto lugar como la alternativa internacional preferida para quienes buscan una escapada breve antes del verano.

Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina, subrayó que “el argentino ama viajar y el fin de semana largo se ha integrado completamente a su vida cotidiana. Familias, parejas y grupos de amigos ya planifican estas escapadas como parte de su rutina anual. La diversidad de paisajes y la cercanía desde los principales centros urbanos convierten estas mini vacaciones en una opción muy atractiva”.

Además, la investigación destaca que el 81% de los argentinos reservaría un viaje simplemente porque siente que se lo merece. Esta tendencia hacia el bienestar personal y la creciente personalización de los viajes, facilitada por la tecnología, impulsan la realización de escapadas cortas durante todo el año.