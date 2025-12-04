El ministro del Interior, Diego Santilli, sumó este jueves un nuevo capítulo al diálogo con los gobernadores y mandatarios aliados al gobierno de Javier Milei al recibir al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien llegó con un reclamo central: la millonaria deuda por fondos de coparticipación que Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro, que se produjo en la Casa Rosada, forma parte de la estrategia oficial para asegurar apoyos al Presupuesto 2026 y a la agenda de reformas que el Ejecutivo buscará aprobar en sesiones extraordinarias.

En su misión de reconstruir puentes políticos, Santilli ya se reunió con 16 de los 20 gobernadores que aceptaron dialogar con Milei tras el triunfo electoral, dejando afuera a los mandatarios opositores más duros, como Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Gustavo Melella. La presencia de Jorge Macri fue interpretada como un gesto para sellar la tregua con el oficialismo, después de meses de tensión por la disputa porteña y los cruces durante las elecciones de mayo.

Publicidad

Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y Pilar Ramírez, figura clave del armado libertario en la Ciudad y mano derecha de Karina Milei. Su inclusión en la reunión no pasó desapercibida: mantiene una relación tirante con Macri y es considerada una potencial rival de peso en 2027. Aun así, en los últimos días ambas partes lograron un acuerdo para aprobar el Presupuesto porteño 2026.

Jorge Macri llevó a la mesa el histórico reclamo por los fondos que Nación adeuda a CABA, originados tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir recursos a través de transferencias constantes. El porcentaje vigente, fijado en 1,55%, comenzó a incumplirse en agosto, generando un pasivo acumulado de $274.000 millones. “Estamos trabajando para que se pague lo que la Ciudad necesita”, afirmó el jefe de Gobierno tras la reunión.

Publicidad

La disputa se remonta a la decisión del gobierno de Alberto Fernández de reducir el coeficiente de 3,5% a 2,32% en 2020 durante la crisis con la Policía Bonaerense. Pese al fallo de la Corte, el Gobierno actual no terminó de regularizar los desembolsos, lo que abre un frente político sensible para la administración porteña.

El reclamo de CABA apunta a que la deuda quede explícitamente incluida en el Presupuesto 2026, un punto que podría condicionar el acompañamiento del PRO en el Congreso. “Hay que discutirlo”, dijo Macri al ser consultado por su apoyo, al tiempo que remarcó que el renglón de la coparticipación debe quedar asentado en las partidas nacionales.

Publicidad

La negociación ocurre en un clima de creciente malestar dentro del PRO, que sufrió una fuga de diez diputados hacia La Libertad Avanza, en un movimiento impulsado por Patricia Bullrich. La sangría dejó al partido con apenas 13 bancas y reconfiguró las fuerzas internas del Congreso, donde el oficialismo celebró haber alcanzado la primera minoría.

Dirigentes del PRO denunciaron un “carancheo” de legisladores y acusaron al Gobierno de tentar a los diputados con recursos y espacios de poder. En paralelo, Cristian Ritondo trabaja para sostener la cohesión del bloque y tejer acuerdos con sectores de la UCR, el MID y exlibertarios.

En este escenario, Santilli intenta sostener el equilibrio entre el diálogo político y la necesidad de asegurar votos clave. Mientras el ministro intercambia gestos y promesas, los aliados reclaman definiciones concretas: sin acuerdos, advierten, la Libertad no avanzará.