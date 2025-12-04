Los mendocinos Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45) regresaron este jueves por la mañana al país, tras ser detenidos y posteriormente liberados en Miami, acusados de cometer robos en locales del Dolphin Mall. Aunque ya están en Argentina, deberán volver a Estados Unidos en menos de dos meses para continuar con el proceso judicial.

Según informó Roberto Castillo, abogado de Rua, la próxima semana se realizará la lectura de cargos, una instancia clave para formalizar la acusación. Además, los cinco imputados deberán presentarse nuevamente ante la jueza Mindy Glazer el 29 de enero, fecha fijada para la siguiente audiencia.

Glazer había determinado la liberación bajo fianza de los acusados luego de casi 48 horas de arresto en una alcaidía del condado Miami-Dade. Junto con la excarcelación, la magistrada les prohibió el ingreso al Dolphin Mall de por vida, medida que rige de manera inmediata.

La jueza ya era conocida públicamente por un episodio viral ocurrido en 2015, cuando reconoció en plena audiencia a un antiguo compañero de secundaria acusado de robo. El intercambio, cargado de sorpresa y emotividad, recorrió el mundo. Sin embargo, aquel hombre volvió a ser condenado por delitos similares en agosto de 2024.

El proceso contra los cinco mendocinos continúa su curso en territorio estadounidense, donde deberán presentarse de manera obligatoria para evitar complicaciones judiciales mayores.