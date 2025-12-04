Desde las 17 horas de este jueves 4 de diciembre, el Paso Internacional Agua Negra permanecerá cerrado preventivamente debido a las condiciones climáticas adversas pronosticadas para la zona cordillerana. La decisión se tomó en base a los antecedentes de los organismos técnicos y a los reportes emitidos para la Ruta 150 y el sector fronterizo.

Según informaron desde Vialidad Provincial, la medida apunta a resguardar la integridad de las personas y evitar incidentes en un área donde se esperan lluvias, granizo y fuertes ráfagas de viento. El cierre se mantendrá vigente hasta que las condiciones permitan su reapertura, y será evaluado de manera permanente por Vialidad, Carabineros y el sistema de coordinación fronteriza.

Paralelamente, la Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N.º 65/25, de nivel Amarillo, por tormentas que afectarán desde la tarde de este jueves 4 hasta la noche del sábado 6 de diciembre. Los fenómenos alcanzarán principalmente a Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

El informe oficial señala que se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posible caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y abundante precipitación en cortos períodos. Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 50 milímetros, con máximos probables hacia la tarde/noche del sábado. En alta cordillera, las precipitaciones podrían presentarse como granizo o nieve.

Las autoridades recomendaron evitar viajes hacia la zona cordillerana mientras el cierre se mantenga vigente y mantenerse informados únicamente por canales oficiales.