Luego de que la Secretaría de Ambiente difundiera este miércoles que había presentado en la Unidad Fiscal del Norte los análisis del Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial (Cipcami), entre los prestadores de servicios del Dique Cuesta del Viento comenzó a circular un texto titulado “Oficial”.

El mensaje recomendaba: “Sacar copia y enviarlo a los clientes. Según el informe, el dique no está contaminado y es seguro su uso. Pueden exhibir este informe en sus paradores”.

Publicidad

Ambiente: “Ese comunicado no salió de la Secretaría”

Consultada por DIARIO HUARPE, la coordinadora de prensa de la Secretaría de Ambiente, Victoria Mattei, negó que ese comunicado haya sido emitido por el organismo. Incluso expresó sorpresa por la difusión del PDF con los resultados del Cipcami.

“El documento de los análisis solo se presentó en la Unidad Fiscal del Norte. Ambiente no lo está compartiendo”, afirmó.

Publicidad

Por otro lado, Mattei confirmó que desde el área de Conservación de la secretaría continúan con los monitoreos continúan realizándose en toda la cuenca del norte sanjuanino, tanto en el dique como en los ríos que lo alimentan.

“La idea es sostener los monitoreos por seguridad y por si la Justicia los necesita. En la presentación se adjuntaron todos los controles realizados hasta finales de noviembre”, señaló Mattei.

Publicidad

El informe de la causa judicial

El PDF que circula en redes sociales incluye los análisis entregados a la Unidad Fiscal de Jáchal, pero no fue distribuido de manera oficial por Ambiente.

La presentación de estos resultados se realizó en el marco de la causa por “envenenamiento de agua”, abierta tras la aparición de peces muertos en el dique el 4 de noviembre.

Según aclaró el organismo, los informes del Cipcami fueron solicitados por la propia secretaría para aportar evidencia técnica y colaborar con la investigación judicial que busca determinar qué ocurrió en el embalse.