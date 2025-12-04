Durante 2025, las búsquedas deportivas en Argentina mostraron un notable interés por eventos internacionales y figuras emergentes, según el informe “El año en búsquedas” que Google publica anualmente. El Mundial de Clubes fue el término más consultado, impulsado por la participación de Boca Juniors, River Plate y la final entre Chelsea y PSG.

Además, el Mundial Sub-20, con Argentina como finalista, y las Eliminatorias para el Mundial 2026 mantuvieron una constante atención en las consultas de los usuarios. En el plano individual, Franco Colapinto se destacó como la figura argentina más buscada en el ámbito deportivo, superando incluso a artistas y políticos, mientras que Ander Herrera ganó relevancia tras su incorporación a Boca Juniors.

El interés local también se reflejó en las búsquedas sobre los partidos de fútbol nacionales y los encuentros de la Selección argentina, consolidando un año con fuerte presencia deportiva en Internet. Otros temas que generaron impacto fueron la posible marca que Max Verstappen podría alcanzar en la Fórmula 1 en caso de coronarse campeón y la situación de los jugadores de Gimnasia y Esgrima La Plata que no entrenaron días antes del clásico por falta de pago.

En cuanto a competencias internacionales, la atención se centró en el Gran Premio de Abu Dhabi, que definió al campeón de la Fórmula 1, y en figuras que atravesaron momentos difíciles, como un futbolista que estuvo a punto de dejar el deporte por una grave enfermedad y que hoy celebra el ascenso a Primera División.

Estas tendencias reflejan el fuerte vínculo entre los argentinos y el deporte, tanto en el seguimiento de grandes eventos como en el interés por las historias personales de los deportistas, consolidando a 2025 como un año con alta actividad en búsquedas deportivas en la web.