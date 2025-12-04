Este jueves 4 de diciembre, fuerzas federales y provinciales ejecutaron un operativo de allanamiento en el Penal de Chimbas, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes. La medida fue autorizada por la Justicia Federal y se desarrolló bajo los protocolos vigentes. Durante las intervenciones, se secuestraron drogas y diversos dispositivos electrónicos.

Según informó la Secretaría de Estado de Seguridad, personal de Gendarmería Nacional y de la División Drogas Ilegales de la Policía de San Juan ingresó durante las primeras horas de la mañana. Los equipos se distribuyeron en distintas comisiones, acompañados por testigos civiles y móviles oficiales, y trabajaron en el Sector 2, Pabellón 4, además de talleres internos y otros espacios específicos de la unidad.

En los procedimientos, los efectivos incautaron material relevante para la causa, entre ellos sustancia estupefaciente, teléfonos celulares y otros objetos vinculados a la investigación. Todo lo secuestrado fue embalado y remitido a la autoridad judicial correspondiente.

La Unidad Fiscal Federal interviene en el avance de la causa. Desde el Servicio Penitenciario Provincial destacaron la coordinación entre las fuerzas intervinientes y reafirmaron el compromiso institucional con la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad.