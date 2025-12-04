La Secretaría de Deporte, a través de la Dirección de Deportes Náuticos y en Contacto con la Naturaleza, abrió las inscripciones para la Escuelita de Deportes en la Naturaleza. El programa está dirigido a niños y niñas de entre 8 y 13 años y busca fomentar, desde edades tempranas, la práctica de deportes náuticos y de montaña en un entorno seguro.

La propuesta incluye actividades como trail running, natación, vela y remo. Todas las clases estarán a cargo de profesores especializados en cada disciplina y se dictarán bajo estrictas normas de seguridad. Desde la organización remarcaron que uno de los ejes del proyecto es “promover la práctica segura y ordenada de estas actividades, como así también generar conciencia y cultura náutica en nuestra comunidad”.

Jorge Maldonado, director del área, explicó que la iniciativa apunta a acercar a los chicos al deporte al aire libre: “El objetivo es iniciar a los niños, desde edad temprana, en la práctica de deportes en la naturaleza con navegación a vela, natación y remo. Y eventualmente, dependiendo del clima, hacer algunos conceptos básicos de caminata en terreno agreste”. Además, destacó que la propuesta “es totalmente gratuita” y que, a partir de la experiencia, algunos participantes “pueden despertar interés en practicarlo de forma competitiva”.

Los inscriptos podrán utilizar su propio velero optimist si cuentan con uno. Caso contrario, la Secretaría proveerá el material necesario para las clases. El traslado de los alumnos será responsabilidad de las familias. Aunque la actividad no tiene costo, aclararon que los cupos son limitados.

Para iniciar el proceso de inscripción, padres o tutores deberán completar el formulario disponible, haciendo click aquí. Una vez enviado, serán contactados por correo o WhatsApp para confirmar el registro y recibir la información sobre días de cursado y elementos requeridos.

Quienes deseen realizar consultas pueden escribir al correo dir.deportesnauticos@gmail.com