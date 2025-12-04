La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por el Gobierno nacional para impedir la aplicación de un fallo que obliga al Ministerio de Capital Humano a ejecutar un plan de distribución de alimentos almacenados y destinados a comedores comunitarios de todo el país.

El conflicto comenzó cuando, desde noviembre de 2023, Capital Humano aplicó restricciones al reparto de productos en el marco del programa “Argentina contra el Hambre”, alegando la existencia de “comedores fantasma”. La medida generó reclamos de organizaciones sociales y derivó en una denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois, basada en informes periodísticos que indicaban la existencia de cinco millones de kilos de alimentos sin distribuir en depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, incluida leche próxima a vencer.

Ante esta situación, el juez federal Sebastián Casanello ordenó al ministerio confeccionar un plan de distribución que contemplara el tipo de productos, las cantidades, el vencimiento y los grupos destinatarios. La fiscal federal Paloma Ochoa había solicitado previamente medidas de prueba y la entrega de los alimentos a comedores registrados.

La exsubsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, junto con Rodolfo Barra, presentó una queja ante la Corte Suprema para frenar la cautelar, argumentando que existía una “intromisión” del Poder Judicial sobre facultades propias del Ejecutivo.

La Cámara Federal y la Cámara de Casación ya habían rechazado los recursos del Gobierno, por lo que el caso llegó a la Corte. Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el planteo mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, dejando firme la obligación de avanzar con la planificación del reparto.

Pese a su postura inicial, el Ministerio informó al juez Casanello que prevé distribuir los alimentos mediante convenios con las provincias, según consta en la causa.