El bloquismo caucetero renueva su conducción y piensa en 2027

El Partido Bloquista dio un paso decisivo en Caucete con la proclamación de autoridades del Comité Departamental, un movimiento que para la dirigencia marca el inicio del reordenamiento interno con vistas a las elecciones de 2027. La definición llegó tras varias semanas de conversaciones y acuerdos que permitieron darle institucionalidad al espacio.

La presidenta de la Convención Bloquista, Graciela Caselles, fue una de las principales impulsoras del proceso y sostuvo que este reacomodamiento representa “un antes y un después” para el trabajo territorial de la fuerza en uno de los departamentos clave del Este sanjuanino. Caselles destacó que la constitución de la nueva mesa de autoridades “no solo ordena al partido, sino que habilita a empezar a trabajar con estrategia y proyección”, dijo en radio Amanecer.

El nuevo presidente del comité caucetero es Rafael Gil, dirigente de trayectoria en el departamento. Estará acompañado por Silvia Molina como vicepresidenta primera y Francisco Pizarro como vicepresidente segundo. Para Caselles, esta conformación expresa una mayoría sólida dentro del bloquismo local y un compromiso explícito con la reconstrucción del espacio.

“Hoy la realidad es que se ha logrado constituir, hay autoridad en el comité y se ha logrado la institucionalidad del mismo”, afirmó Caselles, marcando uno de los puntos más sensibles del proceso. Recordó que el partido no contaba con conducción formal en el departamento y que la definición de esta nueva mesa permite retomar la agenda política de manera orgánica. “A partir de esta semana, ya el comité bloquista tiene autoridad que hasta la fecha no la tenía”, agregó.

El reordenamiento no es menor: Caucete fue históricamente un departamento de peso para el bloquismo y la dirigencia provincial busca recuperar territorialidad de cara a los comicios de mitad de década. La elección de autoridades también implica dar el primer paso en la conformación de equipos y estrategias que permitan reposicionar al partido en la escena política departamental.

Caselles subrayó que la prioridad inmediata es normalizar el funcionamiento institucional y, a partir de allí, avanzar en la construcción política. “En primer lugar, con la institucionalidad del partido, debe estar conformada la autoridad y a partir de ahí poder trabajar”, señaló. En esa línea, valoró el compromiso de la nueva conducción para iniciar un trabajo sistemático, puertas adentro y con los vecinos.

La presidenta de la Convención también destacó la cohesión del sector que impulsó la nueva mesa: “Este equipo que conduce hoy el comité, que es la mayoría, está muy contento y muy comprometido con este proyecto, que es poder conducir a los vecinos del departamento”. Para la dirigenta, la clave estará en recuperar presencia territorial y articular propuestas que respondan a las necesidades locales.

El paso dado en Caucete es interpretado en la conducción bloquista como un ejemplo del proceso de ordenamiento que el partido busca replicar en otros departamentos. Con la mira puesta en 2027, la dirigencia apuesta a fortalecer sus estructuras de base para enfrentar una elección que podría reconfigurar el mapa político provincial.