El Gobierno de San Juan informó que la segunda edición de la feria “Navidad Emprendedora” fue reprogramada debido a las condiciones climáticas que impidieron su realización en la fecha prevista. El evento se llevará a cabo el próximo viernes 12 de diciembre, entre las 18 y las 22, en el Parque Belgrano, ubicado en 25 de Mayo y Las Heras.

“Navidad Emprendedora” reúne a emprendedores sociales, artesanos y productores locales con el objetivo de ofrecer opciones accesibles para las compras navideñas y acompañar el desarrollo de la economía social de San Juan. La propuesta es organizada por la Dirección de Economía Social del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, junto con el Mercado Artesanal, dependiente de la Secretaría de Cultura, y las ferias agroproductivas del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

En esta edición participarán casi 200 emprendedores del Registro Provincial, 80 productores y 35 artesanos, lo que conformará más de 300 stands con una amplia variedad de productos. Entre las propuestas habrá trabajos en madera, cerámica, cuero, textiles, bijouterie, cuchillería, papelería, cosmética natural, mosaiquismo, objetos en impresión 3D y artesanías tradicionales.

También se ofrecerán alimentos dulces, salados y sin TACC, además de aceites de oliva, panes artesanales, blends de té, frutas y verduras de estación. Las artesanas de la red Hilar San Juan tendrán un espacio destacado dentro del predio.

El evento incluirá espectáculos artísticos, entre ellos, la presentación del Centro Coral San Juan, y actividades recreativas para niños y niñas. Además, quienes realicen compras recibirán cupones para participar del sorteo final.

La feria se presenta como una alternativa para quienes buscan anticipar sus compras de fin de año y apoyar el trabajo de los emprendedores de la provincia.