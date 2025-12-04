Huarpe Deportivo > Figuritas
Panini lanza el álbum oficial del Mundial 2026 con la colección más grande de la historia
POR REDACCIÓN
Panini anunció oficialmente el lanzamiento de su álbum de figuritas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento histórico que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. Esta edición especial fue diseñada para reflejar la singularidad del torneo, que por primera vez se disputará en tres países simultáneamente.
Con la expansión del Mundial a 48 selecciones, Panini promete que esta será la colección de cromos más grande jamás producida, incluyendo a todos los equipos participantes, sus insignias y nuevas secciones pensadas para enriquecer la experiencia de los aficionados al fútbol.
La portada oficial homenajea a Canadá y Estados Unidos, mientras que se confirmó una versión especial dedicada a México, completando así la representación de las tres naciones anfitrionas. Este diseño busca capturar la esencia de un Mundial ampliado y diverso.
Durante la presentación, la editorial resaltó que “El álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados”. Por su parte, Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, comentó: “Genera entusiasmo en todo el mundo y crea momentos que dejan recuerdos imborrables tras la competición. Para nosotros es un orgullo continuar esta colaboración en 2026”.
Una novedad importante es la apertura de una preventa limitada a través de Amazon, una estrategia inédita que busca evaluar la demanda anticipada y ajustar la logística de distribución. Aunque aún no se definió la fecha oficial de lanzamiento, esta iniciativa anticipa una gran expectativa entre coleccionistas y fanáticos.
Además del tradicional álbum físico, Panini anunció el desarrollo de una línea paralela de cartas intercambiables y productos digitales coleccionables. Esta apuesta por un ecosistema multiplataforma permitirá combinar objetos físicos con activos digitales, facilitando el intercambio entre coleccionistas y brindando nuevas formas de seguimiento durante todo el ciclo del Mundial 2026.