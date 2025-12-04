Panini anunció oficialmente el lanzamiento de su álbum de figuritas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento histórico que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. Esta edición especial fue diseñada para reflejar la singularidad del torneo, que por primera vez se disputará en tres países simultáneamente.

Con la expansión del Mundial a 48 selecciones, Panini promete que esta será la colección de cromos más grande jamás producida, incluyendo a todos los equipos participantes, sus insignias y nuevas secciones pensadas para enriquecer la experiencia de los aficionados al fútbol.

La portada oficial homenajea a Canadá y Estados Unidos, mientras que se confirmó una versión especial dedicada a México, completando así la representación de las tres naciones anfitrionas. Este diseño busca capturar la esencia de un Mundial ampliado y diverso.

Durante la presentación, la editorial resaltó que “El álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados”. Por su parte, Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, comentó: “Genera entusiasmo en todo el mundo y crea momentos que dejan recuerdos imborrables tras la competición. Para nosotros es un orgullo continuar esta colaboración en 2026”.

Una novedad importante es la apertura de una preventa limitada a través de Amazon, una estrategia inédita que busca evaluar la demanda anticipada y ajustar la logística de distribución. Aunque aún no se definió la fecha oficial de lanzamiento, esta iniciativa anticipa una gran expectativa entre coleccionistas y fanáticos.

Además del tradicional álbum físico, Panini anunció el desarrollo de una línea paralela de cartas intercambiables y productos digitales coleccionables. Esta apuesta por un ecosistema multiplataforma permitirá combinar objetos físicos con activos digitales, facilitando el intercambio entre coleccionistas y brindando nuevas formas de seguimiento durante todo el ciclo del Mundial 2026.