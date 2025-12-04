La expresidenta Cristina Kirchner presentó una apelación ante el juez Jorge Gorini contra las restricciones impuestas en su régimen de visitas durante el arresto domiciliario que cumple en un departamento de la calle San José. La resolución judicial limita las visitas a un máximo de dos horas, hasta dos veces por semana, y con no más de tres personas por encuentro.

Esta medida fue adoptada luego de que el Tribunal considerara como una "provocación política" y una falta de prudencia la reunión que la expresidenta mantuvo con nueve economistas. La defensa de Cristina Kirchner espera que la Cámara Federal de Casación Penal revoque esta decisión y permita flexibilizar nuevamente el régimen de visitas.

Además de la apelación por las visitas, Cristina Kirchner, junto a sus hijos Máximo y Florencia, también impugna el avance judicial sobre una veintena de propiedades familiares. Estas propiedades fueron dispuestas para su ejecución en el marco del decomiso ordenado en la causa Vialidad, que busca cubrir una suma cercana a 685.000 millones de pesos.

La familia Kirchner rechazó la medida del Tribunal que autoriza la afectación de estos bienes, señalando que las propiedades ejecutadas pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. La apelación busca frenar este avance y proteger los activos involucrados en el proceso judicial.

La causa Vialidad es uno de los casos judiciales más emblemáticos contra la expresidenta y sus familiares, y el decomiso de propiedades representa una medida contundente para garantizar el pago de la condena. Sin embargo, la defensa continúa su estrategia legal para revertir las restricciones y las ejecuciones patrimoniales.