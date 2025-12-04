La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) anunció un beneficio especial para las empleadas domésticas en diciembre de 2025, que incluye un bono no remunerativo que se sumará al pago del aguinaldo correspondiente a ese mes.

Además del bono, la CNTCP estableció un aumento salarial del 2,7% para el sector, que se aplicará en dos etapas: un 1,4% se otorgó en noviembre y otro 1,3% comenzará a regir con el inicio de diciembre. Este incremento impacta directamente en los salarios del personal doméstico en todo el país.

El monto del bono varía según la cantidad de horas semanales trabajadas. Este beneficio se suma al Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo, cuyo cálculo se realiza sobre el 50% del mejor sueldo del semestre, y también corresponde al personal de casas particulares.

Por otro lado, la Ley 26.844 contempla adicionales como el pago del 1% por cada año de antigüedad, computado desde septiembre de 2020, que se suma al aumento por zona desfavorable. Estos adicionales forman parte de las estimaciones salariales elaboradas por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), pendientes de oficialización.

Las proyecciones para diciembre 2025 establecen una estructura salarial diferenciada según categoría y tipo de jornada laboral, marcando los valores de referencia para el cierre del año para quienes trabajan en casas particulares.