En 2024, un abogado de 53 años domiciliado en Pilar vivió un calvario judicial luego de intentar comprar un perfume de alta gama por internet. La fragancia Météorites, de la casa francesa Guerlain, que suele costar alrededor de 200 dólares, se ofrecía en una página web a tan solo 26 dólares, con envío desde Asia, aunque aclaraban que no era un producto original.

El hombre decidió aprovechar la oferta para regalar el perfume a su esposa y realizó la compra abonando con Bitcoin. Tras concretar la operación, recibió un número de seguimiento y el paquete salió desde Hong Kong hacia Estados Unidos, donde fue retenido en un centro logístico en Memphis, Tennessee.

El Department of Homeland Security estadounidense detectó que el contenido no era perfume, sino un polvo extraño, y alertó a las autoridades argentinas. El paquete, declarado como una “fragancia en polvo para saborizar” y remitido por una firma con sede en Hong Kong, ingresó al país el 27 de julio de 2024 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y fue secuestrado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Pese al secuestro, el paquete llegó al domicilio del abogado en Pilar, donde se realizó un allanamiento. La hipótesis inicial apuntaba a un intento de contrabando de estupefacientes. La División de Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la AFIP-DGA confirmó que la sustancia era 25i-NBOH, un alucinógeno sintético prohibido en Argentina desde 2019. La cantidad incautada, 534 gramos, alcanzaba para producir más de un millón de dosis.

El abogado fue detenido el 16 de agosto de 2024 tras un operativo de la Policía Federal y alojado en la alcaidía de Comodoro Py. La causa también se apoyó en un correo del Homeland Security dirigido a la PROCUNAR, que investiga delitos vinculados al narcotráfico.

Durante los allanamientos, se encontraron más de 40.000 dólares en efectivo, vehículos importados de alta gama y documentación relacionada con una ONG dedicada a tareas solidarias. La fiscalía abrió una investigación paralela por posible lavado de activos, cuestionando además la actividad real de la asociación civil y tomando declaración a sus integrantes.

La acusación se basó en conductas sospechosas, como once llamadas del imputado a la empresa de encomiendas para consultar el estado de un paquete valorado en solo 26 dólares, y en que dejó de comunicarse cuando se le informó sobre la retención en Estados Unidos. En su declaración, el abogado no pudo precisar si había comprado perfume líquido o en polvo, y no se encontraron registros claros de la compra en su computadora, aunque sí se detectó la instalación del navegador Tor, vinculado a compras en la dark web con criptomonedas.

Un elemento desconcertante fue que, cuando la encomienda llegó a su domicilio, el abogado rechazó recibirla. Finalmente, el Tribunal en lo Penal Económico N°1 consideró que no existían pruebas concluyentes para sostener la acusación.

El 26 de noviembre de 2024, los jueces Sabrina Namer, Diego García Berro e Ignacio Carlos Fornari absolvieron al abogado por contrabando y ordenaron su liberación inmediata, aplicando el principio de in dubio pro reo al no poder acreditarse una conexión directa entre el acusado y la sustancia incautada, más allá de la compra registrada.

