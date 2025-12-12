A días de los shows de María Becerra en el Estadio Monumental, se confirmó que el recital del sábado 13 de diciembre será transmitido en vivo por Flow, lo que permitirá seguirlo desde celulares, televisores, computadoras y Smart TV. La cantante regresará al estadio de River Plate para presentar Quimera, su nuevo álbum, en un espectáculo inmersivo 360° que agotó entradas en apenas tres horas.

Será la segunda vez que la artista oriunda de Quilmes se presenta en River, luego del hito alcanzado en 2024 al convertirse en la primera argentina en llenar ese estadio. Para esta nueva puesta, la producción estima que más de 85.000 personas asistirán a cada fecha, convirtiendo los shows en uno de los eventos musicales más masivos del año.

Además de sus éxitos, Becerra estrenará en vivo los 17 temas de Quimera, un disco atravesado por cuatro alter egos (Shanina, JOJO, Maite y Gladys) creados por ella como parte de un proceso artístico ligado a momentos personales complejos. En los últimos años enfrentó dos embarazos ectópicos, episodios de ansiedad y un período de alejamiento de los escenarios, experiencias que marcaron la identidad emocional y estética del álbum.

Entre las nuevas colaboraciones destacan “Ramen para dos” con Paulo Londra, “Hasta que me enamoro” junto a Tini y “Vuelves triste” con Karina. También sobresale “7 vidas”, tema elegido como cortina del spin-off de El Marginal, En el Barro, que le valió un Martín Fierro a Mejor Música Original.

La transmisión oficial del show del sábado estará a cargo de Flow. Quienes cuenten con decodificador podrán ver el recital desde el canal 605 a partir de las 21. En dispositivos móviles, computadoras o Smart TV estará disponible a través de la aplicación de la plataforma. Finalizado el vivo, el concierto quedará habilitado para ver a demanda.