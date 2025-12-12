La incertidumbre sobre quién dirigirá a Boca Juniors en 2026 se mantiene firme a solo semanas del inicio de la pretemporada, pautada para el viernes 2 de enero. Mientras los jugadores gozan de su descanso, la directiva aún no definió si Claudio Úbeda seguirá como entrenador o si se buscará un nuevo rumbo para el plantel profesional. La decisión final queda en manos de Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado, quienes continúan evaluando escenarios.

La continuidad de Úbeda estuvo cerca de confirmarse antes de la semifinal contra Racing, aunque el posterior rendimiento del equipo y especialmente el cuestionado ingreso de Alan Velasco por Exequiel Zeballos reabrieron el debate. El propio Delgado alimentó las dudas en los últimos días al afirmar que el tema “se está analizando” y que restaba una reunión clave con el entrenador, encuentro que finalmente no ocurrirá en el corto plazo.

En medio de la indefinición, surgió el nombre de Leandro Gracián como posible incorporación al cuerpo técnico en caso de que Úbeda sea ratificado. El ex futbolista, que tenía todo acordado para asumir en San Martín de Tucumán, dio marcha atrás en las últimas horas, lo que alimentó especulaciones sobre un acercamiento a Boca. Sin embargo, desde el club negaron que su llegada esté en consideración por ahora.

La dirigencia trabaja en simultáneo en la resolución de varios frentes: las continuidades de Edinson Cavani y Ander Herrera, las salidas previstas y la búsqueda de refuerzos. Las prioridades pasan por sumar un mediocampista por derecha y un delantero, aunque todo dependerá de la reestructuración que se defina en las próximas semanas.

Mientras tanto, el plantel ya está notificado de que deberá presentarse el 2 de enero en el Boca Predio para realizar los exámenes médicos y comenzar la concentración. El club planea uno o dos amistosos antes del debut en el Torneo Apertura 2026, programado para el 25 de enero como local frente a Deportivo Riestra.