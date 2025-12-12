El próximo sábado 13 de diciembre, de 19 a 22.30, el Embarcadero de Ullum volverá a convertirse en escenario de una de las actividades de divulgación científica más singulares de San Juan: el Conteo Navideño de Murciélagos. La iniciativa busca acercar a la comunidad al fascinante mundo de estos mamíferos, promover su conservación y desmitificar creencias que aún persisten en torno a ellos.

El evento es organizado por el Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina – Delegación San Juan (PCMA), en conjunto con el Grupo de Investigación y Conservación de Murciélagos de Zonas Áridas (GICMZA) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Se trata de una propuesta gratuita, abierta a infancias, jóvenes y adultos que deseen aprender y participar de una experiencia de investigación real.

Durante la jornada, los participantes podrán observar de cerca cómo trabajan los equipos científicos, acceder a juegos y actividades lúdicas, participar de charlas informativas y recorrer una muestra de posters científicos que describen las especies presentes en la provincia. Uno de los objetivos centrales es ofrecer una nueva mirada sobre los murciélagos, destacando su importancia ecológica y social, y desterrando mitos que históricamente les han generado una imagen negativa.

El Conteo Navideño de Murciélagos tiene una historia internacional: nació en 2011 en Costa Rica y fue adoptado por Argentina en 2021 a través del Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina, integrado por científicos, docentes y estudiantes de biología. Ese primer conteo nacional se llevó a cabo simultáneamente en Tucumán, Córdoba y San Juan, fortaleciendo una red federal de monitoreo y conservación.

La elección del Embarcadero de Ullum como sede no es casual. El lugar fue declarado en 2021 como Sitio de Importancia para la Conservación de Murciélagos (SICOM) por albergar colonias maternas de dos especies locales, lo que lo convierte en un espacio estratégico para el estudio y la protección de estos animales. Allí, los especialistas monitorean su comportamiento y ciclos biológicos, aportando información clave para su preservación.

Además de las instituciones organizadoras, participarán ECRA (Ecología y Conservación de Regiones Áridas), la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y el equipo de investigación de Parasitología en Animales Silvestres, que compartirán sus trabajos mediante muestras didácticas y charlas personalizadas. La Municipalidad de Ullum, la Secretaría de Bienestar Universitario y la Dirección de Recursos Energéticos también se sumarán al acompañamiento logístico y de difusión.

Con un enfoque participativo y educativo, el encuentro busca reforzar el vínculo entre ciencia y comunidad, promoviendo la valoración de la fauna local y el compromiso con la conservación. Como cada año, el Conteo Navideño de Murciélagos invita a descubrir que estos pequeños mamíferos no solo son inofensivos, sino esenciales para el equilibrio de los ecosistemas.