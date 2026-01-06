Un grave accidente vial se registró este martes 6 de enero en la intersección de avenida Libertador General San Martín y avenida de Circunvalación, en Capital, donde un hombre mayor de edad resultó con serias lesiones tras caer de su bicicleta. Justo, dos mujeres, médica y enfermera, pasaban por el lugar y asistieron al hombre.

El ciclista circulaba en sentido este-oeste por Libertador cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado. La rueda delantera de la bicicleta se incrustó en una cuneta y el hombre terminó impactando de lleno con su rostro contra el suelo, sufriendo una herida de consideración en la parte frontal de la cabeza.

Producto del golpe, el ciclista perdió abundante sangre y quedó recostado en el lugar. En ese momento, la situación tomó otro giro: un vehículo particular que pasaba por la zona se detuvo de inmediato al advertir lo ocurrido. En el interior viajaban dos mujeres, una médica y una enfermera, quienes descendieron sin dudarlo para asistir a la víctima, brindarle primeros auxilios y dar aviso al servicio de emergencias.

Minutos después arribó una ambulancia del 107, perteneciente a Fénix Salud, que trasladó al herido hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Doctor Guillermo Rawson. De acuerdo a los primeros datos, el hombre presentaría un traumatismo grave de cráneo y, si bien se encontraba consciente, no estaba ubicado en tiempo y espacio.

Por el momento no hay certezas sobre la mecánica del hecho. Las primeras actuaciones indicarían que no habría intervenido ningún otro vehículo y no se descarta que el ciclista haya sufrido una descompensación previa, lo que habría provocado la pérdida de control.

Personal de la Comisaría 4º trabajó en el lugar, realizó las pericias correspondientes y quedó a cargo de la investigación para determinar con precisión qué ocurrió en uno de los cruces más transitados de la Capital.