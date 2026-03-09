El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó su respaldo al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, tras su reciente designación al frente de la República Islámica. En un mensaje oficial, el mandatario ruso aseguró que Moscú brindará un apoyo “inquebrantable” y continuará siendo un socio confiable para Teherán.

Jamenei asumió el liderazgo el 8 de marzo de 2026, luego de la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, en el contexto de los ataques y la escalada militar que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente.

En su mensaje, Putin destacó el papel histórico del antiguo líder iraní y expresó confianza en que Mojtaba Jamenei continuará su legado. Además, el Kremlin reafirmó que Rusia seguirá manteniendo relaciones estrechas con Irán, en un momento de fuerte tensión geopolítica en la región.

El respaldo ruso se produce mientras el conflicto regional genera preocupación internacional y presiona los mercados energéticos. La designación del nuevo líder iraní también fue interpretada por analistas como una señal de continuidad en la política exterior y militar del país, ya que Mojtaba Jamenei es considerado un dirigente de línea dura con fuerte influencia dentro del aparato político y religioso iraní.

La relación entre Moscú y Teherán se ha fortalecido en los últimos años a través de acuerdos estratégicos en áreas como defensa, energía y cooperación económica, en gran parte como respuesta a las sanciones y presiones de Occidente.

En este contexto, el mensaje de Putin refuerza el alineamiento político entre ambos países y refleja el impacto global que tiene la crisis en Medio Oriente.