Un grave accidente laboral ocurrió en la tarde de este sábado en la empresa Olivum, ubicada en el departamento Sarmiento, dejando como saldo la amputación de una pierna de un trabajador mendocino. La víctima, identificada como Fabián Muñoz, de 56 años y oriundo de Rodeo de la Cruz, Mendoza, se encontraba realizando tareas habituales cuando sufrió el impacto de un cable que se cortó violentamente.

Según el relato de un compañero de trabajo -también de origen mendocino- que presenció el hecho y acompañó a la víctima, el cable se cortó mientras Muñoz realizaba sus labores, adquiriendo una velocidad y fuerza suficientes para provocarle una herida de extrema gravedad en una de sus piernas.

El herido recibió los primeros auxilios en el Hospital Ventura Lloveras de Media Agua, donde los médicos evaluaron la gravedad de sus lesiones. Dada la complejidad del caso, fue trasladado en código rojo al Hospital Rawson en la capital sanjuanina, donde permanece internado bajo observación médica.

El caso fue tomado por la UFI Delitos Especiales, que ya inició las pesquisas correspondientes para determinar las causas exactas del accidente. Las autoridades investigarán si existió responsabilidad de terceros o si se trató de un hecho fortuito, analizando las condiciones de seguridad en las que se desarrollaban las tareas.

La empresa Olivum, donde ocurrió el accidente, se encuentra ubicada al sur del Control San Carlos, en el lado sanjuanino del límite interprovincial.