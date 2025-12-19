Cultura y Espectáculos
DIARIO HUARPE sortea entradas para Nacho y los Cheddar en el Teatro del Bicentenario
POR REDACCIÓN
Una de las bandas referentes de la escena musical sanjuanina se prepara para ofrecer una noche única. Nacho & Los Cheddar llegarán a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario el próximo viernes 19 de diciembre a las 22 horas, para presentar Cheddar Night, un espectáculo renovado que propone un recorrido sonoro intenso, diverso y profundamente conectado con el público local.
Tras consolidarse como un nombre fuerte dentro del circuito provincial, la agrupación liderada por Ignacio “Nacho” Aubone (voz y guitarra eléctrica) se reinventa para esta ocasión especial. Junto a Santiago Medina(bajo) y Agustín “Limón” Gómez (batería), la banda diseñó una propuesta artística que combina intimidad y potencia en un mismo show, apostando a una experiencia integral.
Un formato expandido y acústico
La gran novedad de esta edición de Cheddar Night es su formato acústico ampliado. La banda reinterpretará las canciones de su álbum debut acompañada por cinco músicos en escena, incorporando saxo y piano para sumar nuevas capas de color, profundidad y dinamismo a su sonido.
El repertorio estará compuesto por 14 temas originales, entre versiones acústicas de su disco debut, canciones ya conocidas por el público y composiciones inéditas, creadas especialmente para esta presentación. El resultado será un set íntimo, cuidado y con una fuerte carga expresiva
Sorteo de entradas: cómo participar
En el marco de este esperado show, DIARIO HUARPE sorteará entradas para Cheddar Night entre sus lectores.
La dinámica es simple: quienes deseen participar deberán comentar en el posteo de Facebook su nombre y tres últimas del DNI.
El sorteo se realizará este mismo viernes y a las 19 se darán los ganadores.
¡Suerte!