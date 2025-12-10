¿Embarazados? La feliz noticia que dieron Nico Riera y Thelma Fardín

Nico Riera y Thelma Fardín han dado un paso monumental en su vínculo sentimental al anunciar un proyecto que combina planificación, amor y sueños en común. La pareja, que consolida su relación con el paso del tiempo, sorprendió a su comunidad al revelar que la iniciativa consiste en la construcción de una casa en la costa, diseñada como un refugio y una extensión física de la vida que están creando juntos.

Según detalló Thelma Fardín, la motivación detrás de este proyecto surgió de la necesidad específica de poseer un espacio propio donde residir durante las temporadas en Mar del Plata. Esta búsqueda llevó a la pareja a definir su destino final en Chapadmalal, un punto costero reconocido por su tranquilidad.

La decisión fue trascendental, y la pareja ha compartido el proceso de adquisición del terreno, incluyendo el momento de la firma, mostrando la gran expectativa que sienten al imaginar el futuro. Riera expresó que la idea de esta vivienda se relaciona directamente con la manera en la que vienen creciendo juntos, una construcción emocional que ahora toma forma en un lugar físico.