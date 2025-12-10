Un reciente estudio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ubicó a San Juan como el sexto mejor lugar para vivir en Argentina. La investigación, elaborada por la Facultad de Ciencias Económicas a través del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), analiza distintos factores que determinan la calidad de vida en los principales conglomerados urbanos del país.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera el ranking con un valor de 3,65, seguida por Mendoza (3,34), Córdoba (3,25), San Miguel de Tucumán (3,17) y Rosario (3,16). San Juan comparte el sexto lugar con Santa Fe, ambas con 2,98. Cierran el listado Salta (2,85), Mar del Plata (2,74) y Resistencia (2,54).

El IGEC evalúa a las ciudades según cinco dimensiones: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. Estas se desglosan en 31 variables, que a su vez se analizan mediante 159 indicadores. Cada indicador recibe una puntuación de 0 a 5, donde 0 significa que no hay acción local, 3 indica un abordaje adecuado y 5 representa estándares internacionales de excelencia.

El estudio destaca que San Juan logra un desempeño sólido que le permite posicionarse dentro del top 10 del país. Según los responsables de la investigación, estos resultados reflejan la planificación estratégica y las políticas locales aplicadas durante 2025 en cada ciudad analizada.

El ranking no solo mide aspectos económicos o sociales, sino también la capacidad de cada municipio para implementar soluciones innovadoras en infraestructura y tecnología, haciendo del IGEC una herramienta integral para evaluar la calidad de vida urbana en Argentina.