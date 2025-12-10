Evelyn Botto sobre Fede Bal: "Es nuestra primera relación abierta"

Luego de meses de especulaciones y apariciones públicas que confirmaban el romance, Evelyn Botto finalmente formalizó su relación con Federico Bal. La locutora había blanqueado la noticia previamente en Tapados de Laburo. Ahora, en un diálogo con SQP, Botto profundizó sobre la formalización y los términos bajo los cuales transitan esta nueva etapa.

La locutora reveló que fue ella quien tomó la iniciativa para sellar el vínculo, impulsando la formalización del noviazgo. Contó con naturalidad el intercambio que definió la relación: "Le dije ‘¿qué pasa si yo te lo pregunto?’, me dijo ‘nada’ y le respondí ‘bueno, ¿querés ser mi novio?’".

Al describir la dinámica que los une, la influencer destacó la comunicación como un pilar central, asegurando: "Tenemos un vínculo re copado y charlamos todo". Botto también sinceró un aspecto clave de su acuerdo: la apertura del noviazgo. Explicó que este es el primer noviazgo de este tipo para ambos: "Es nuestro primer vínculo abierto". Agregó que sus personalidades se adaptan bien a este acuerdo, señalando que ella no se considera una persona celosa.

Subrayó, además, la igualdad que rige la pareja: "Tenemos un ida y vuelta muy parejo, no es que se pone en duda algo. Cualquiera de los dos puede hacer lo que quiera". Aunque externamente pueda haber comentarios, para ellos la situación es clara: "Nuestras personalidades se llevan muy bien con eso y charlamos todo. Hay más ruido afuera, nosotros tenemos muy claro todo".

Respecto a por qué eligió compartir la noticia públicamente, Botto indicó que su intención era quitarle peso a la especulación y hablar desde un lugar de disfrute. "Tenía ganas de compartirlo para sacármelo un poco de encima. ¿Por qué lo iba a ocultar si la estamos pasando re bien?", expresó.

Finalmente, la locutora se sinceró sobre los sentimientos que la unen a Bal y la intensidad del vínculo. Manifestó que la conexión es profunda, resaltando: "Tenemos muy buenas conversaciones y me río mucho con él". Botto no dudó en ir más lejos al describir la magnitud de sus emociones: "Lo amo mal", confesó, antes de confirmar que ya se han declarado su amor mutuamente.