Ante la ausencia de María Corina Machado, perseguida por el chavismo y que vive en la clandestinidad desde 2024, su hija Ana Corina Sosa recibió este miércoles el Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo. La líder opositora venezolana no llegó a tiempo a la ceremonia y envió un mensaje de audio explicando las dificultades de su viaje, considerado por el organismo como “una situación de extremo peligro” debido a la persecución del gobierno de Nicolás Maduro.

Durante su discurso, Sosa denunció la escalada de violencia y represión del régimen venezolano, acusando a Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad. “Edmundo González Urrutia ganó con el sesenta y siete por ciento de los votos, en cada estado, ciudad y pueblo. Todas las actas contaban la misma historia. En cuestión de horas logramos digitalizarlas y publicarlas en una página web, para que el mundo entero pudiera verlas. La dictadura respondió aplicando el terror”, afirmó.

La hija de Machado detalló los abusos cometidos por el gobierno: “Dos mil quinientas personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas. Marcaron sus casas, tomaron a familias enteras como rehenes. Sacerdotes, maestros, enfermeras, estudiantes: todos perseguidos por compartir un acta electoral. Crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas; terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo”.

El emotivo discurso en Oslo subrayó que el Nobel recibido por su madre es “un reconocimiento a la lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad”, y visibilizó la grave situación de derechos humanos que atraviesa Venezuela bajo el gobierno de Maduro.

