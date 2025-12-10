El ministro de Desarrollo Humano y Familia, Carlos Platero, confirmó que Casa Activa comenzará a funcionar en los primeros meses del año próximo, 2026, en un proceso que incluye la reorganización del dispositivo y la articulación con Salud Mental para abordar casos de mayor complejidad.

El funcionario sanjuanino adelantó a DIARIO HUARPE que el Gobierno avanza en la última etapa técnica antes de habilitarlo. “Estoy hablando ahora con los papás y abuelos de estos chicos que han cumplido este proceso de rehabilitación. Desde el Gobierno provincial, para aquellos casos más graves, estamos realizando este centro que va a ser modelo en el país”, señaló. Agregó que la meta es ponerlo en marcha con un equipo multidisciplinario: “Seguramente en los primeros meses del año próximo vamos a trabajar fuertemente para ponerlo en funcionamiento”.

El ministro también explicó que aún no hay una selección definitiva de quiénes ingresarán en esta primera etapa. “En un primer momento nosotros tenemos chicos que están haciendo sus procesos de rehabilitación en Buenos Aires, en Córdoba, en Jujuy. La verdad que queremos esos chicos tenerlos acá en San Juan para que puedan tener un acercamiento con sus familiares”, explicó.

Aseguró que la prioridad es evitar que los procesos se sostengan a distancia cuando existe infraestructura disponible para recibirlos dentro de la provincia. Según describió, la conformación del equipo incluirá gabinetes del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Consumos Problemáticos, y profesionales del Ministerio de Salud desde el área de Salud Mental.

Qué es Casa Activa

El programa Casa Activa fue concebido originalmente a nivel nacional para destinar complejos habitacionales a adultos mayores bajo la modalidad de comodato. En San Juan se construyeron dos de estos conjuntos, uno en Pocito y otro en Chimbas, cada uno con 32 viviendas: 20 monoambientes y 12 unidades de un dormitorio, acompañadas por una galería perimetral semicubierta.

Ambos barrios cuentan además con espacios comunes como áreas de encuentro, zona de ajedrez, jardín de invierno, parrillas, SUM, áreas de uso colectivo, posta saludable, parquización y estacionamiento. Cada complejo posee, además, un edificio diseñado para funcionar como Centro de Día, con piscina y parque, pensado originalmente para actividades recreativas y de cuidado dirigidas a personas mayores.

Sin embargo, la Provincia buscaba desde el año pasado el manejo directo del programa y ya obtuvo la autorización para administrarlo. Con ese traspaso definido, el Gobierno inició un proceso de refuncionalización para destinar los complejos a la atención de infancias y adolescencias que atraviesan situaciones judicializadas o vinculadas a problemáticas familiares. Esta reorientación requiere la adecuación de los espacios, la definición de protocolos y la conformación de equipos técnicos especializados en acompañamiento, contención y continuidad terapéutica para casos de alta complejidad psicosocial.