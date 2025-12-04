El inicio de diciembre llega con una agenda cultural amplia en los espacios del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Las propuestas incluyen espectáculos musicales, muestras, ferias y actividades formativas distribuidas entre el 4 y el 7 de diciembre.

Este jueves 4 de diciembre, a las 21, el Teatro del Bicentenario presentará la muestra anual del Programa de Formación de Canto Popular. Será un evento al aire libre con un repertorio centrado en el folklore latinoamericano, guiado por los docentes Patricia Cangemi y Sebastián Narváez. La presentación contará con el acompañamiento de los músicos Mariano Moreno (piano), Gabriel Narváez (bajo) y Goku Illanes (percusión). La actividad se realizará en la explanada del teatro y será gratuita.

Ese mismo día, a las 20, el Chalet Cantoni será sede de la tercera y última sesión del ciclo La Imagen Pensativa, titulada “Con(tra) el Aparato)”, organizada por el Instituto de Expresión Visual y la FFHA de la UNSJ. Participarán los fotógrafos Marco Mallamaci y Luis Kerman. La actividad tendrá entrada gratuita con cupos limitados mediante inscripción previa.

Entre el 5 y el 7 de diciembre se desarrollará la tercera edición del Festival de Tango San Juan en el Centro Cultural Conte Grand, organizado por Proyecto Tango SJ y ACAE. El encuentro contará con la participación de los campeones mundiales de Tango Escenario, Florencia Zárate y Guido Palacios, quienes dictarán clases y realizarán exhibiciones. También actuará la Orquesta Siempre Tango, integrada por Mayumi Urgino, Oscar Yemha, Facundo Benavidez y Pablo Valle.

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan regresará a la Sala Principal del Teatro del Bicentenario el viernes 5 de diciembre a las 21.30, con un concierto gratuito abierto a la comunidad.

Ese mismo día, el Museo Franklin Rawson inaugurará su tercer bloque expositivo del año desde las 20, con música en vivo de Raiano y un DJ set a cargo de Ioup. La entrada será libre y gratuita. Las nuevas muestras incluyen:

“Yente – Del Prete: Figuración Mística” (Sala 1), con curaduría de Roberto Amigo y Santiago Villanueva.

“Interior/Exterior – Menciones de la 3ª Bienal Nacional de Dibujo” (Sala 2), con curaduría de Eduardo Stupía.

“Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales – 6ª edición” (Sala 3 y foyer), curada por Mariela Limerutti.

Por último, el sábado 7 de diciembre, de 19 a 23.30, los Jardines del Auditorio Juan Victoria recibirán la edición especial navideña de la feria La Lolita. El espacio reunirá a artesanos y diseñadores locales, con propuestas de decoración, regalos, patio gastronómico y sorteos. La entrada será libre y gratuita.